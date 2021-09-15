Росію можуть виключити з міжнародних організацій

Таку думку висловили у проєкті звіту про майбутню стратегію відносин Європейського Союзу з Росією. Європарламент планує затвердити його 15 вересня, а оголосити результати – 16 вересня.

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ЄС має бути готовим не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій та Парламентської асамблеї Ради Європи,

– мовиться у документі.

Це буде у тому разі, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права.

"Люди в Росії повинні мати право вибору, як і люди в будь-який іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської панівної партії сидять у тюрмах або під домашнім арештом, тоді вибору немає", – заявив автор звіту Андрюс Кубілюс.

Він вкотре закликав звільнити з в'язниці опозиціонера Олексія Навального.

У яких сферах ЄС слід працювати з Москвою

Контроль над озброєннями,

будівництво миру,

глобальна безпека,

зміна клімату.

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Однак така співпраця має бути суворо обумовлена ​​готовністю Кремля дотримуватись прав людини та міжнародного законодавства.

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