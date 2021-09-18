Жителів Донецька звозять на виборчі дільниці автобусами з написом "Наш вибір – Росія!". У мережі опублікували відповідне відео.

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Паспорти дають біля дільниці

Вибори тривають з 17 по 19 вересня. "Дождь" пише, що у перший день голосування в Ростовську область на автобусі приїхали близько 200 жителів окупованої Луганщини, яким видали російські паспорти одразу перед дільницею

Одна жінка розповіла, що її "змусили отримати паспорт і відправили голосувати". Вона навіть зазначила, що не знає, за кого має віддати свій голос.

Людям роздають "подарунки"

У мережі оприлюднюють фото так званих "подарунків", які роздають жителям окупованих територій. Це вода, снікерс, яблуко та прапор Росії.



"Подарунки" від окупантів / Фото з твіттеру

Вибори до російської Думи та окупований Донбас: що треба знати