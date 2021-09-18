Лише за день 18 вересня до Росії рушили 6 автобусів з виборцями. У кожному було близько по 50 людей.
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На одному з автобусів був напис "Наш вибір – Росія".
Паспорти роздавали одразу біля дільниць
Один з виборців розповів, що отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганському сільському поселенні. Напередодні до Ростовської області привезли ще 200 українців. Паспорти їм теж роздавали перед дільницею.
Одна з жінок зазначила, що її "змусили отримати паспорт і відправили голосувати". При цьому вона навіть не знала, за кого віддати голос.
Раніше бойовики заявляли, що мають організувати 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, що везтимуть людей на вибори.
Російські вибори та Донбас: що відомо
- Вибори до Держдуми Росії тривають 17 – 19 вересня. Протягом 3 днів росіяни мають проголосувати та обрати 450 депутатів.
- Москва вирішила незаконно залучити до виборів українців. Для цього Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Кремль навіть ухвалив постанову, аби жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах.
- Росія навіть дозволила голосувати онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресора. Київ вимагав розширити санкції проти Москви.