На втором месте, однако со значительным отставанием – коммунисты. У них – почти 24%.

Между тем Ведем себя как цивилизованная страна, – "слуга народа" о выборах в Госдуму в Украине

В пятерке лидеров также: ЛДПР – 9%, "Новые люди" – 7,33% и "Справедливая Россия" – 6,97%. Другие политические партии в Госдуму не попадут.

Глава ЦИК России обвинила западные страны в кибератаках

Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова, пишут российские СМИ, уже успела обвинить западные страны в многочисленных кибератаках на портал госуслуг. Именно через него и могли россияне голосовать дистанционно.

Украина якобы тоже атаковала российский портал

Крупнейшими "виновниками" Памфилова назвала США и Германию. Не обошлось и без упоминания об Украине. На счету украинцев, считают в государстве-агрессоре, 5% хакерских атак.

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