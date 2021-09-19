На втором месте, однако со значительным отставанием – коммунисты. У них – почти 24%.
Между тем Ведем себя как цивилизованная страна, – "слуга народа" о выборах в Госдуму в Украине
В пятерке лидеров также: ЛДПР – 9%, "Новые люди" – 7,33% и "Справедливая Россия" – 6,97%. Другие политические партии в Госдуму не попадут.
Глава ЦИК России обвинила западные страны в кибератаках
Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова, пишут российские СМИ, уже успела обвинить западные страны в многочисленных кибератаках на портал госуслуг. Именно через него и могли россияне голосовать дистанционно.
Украина якобы тоже атаковала российский портал
Крупнейшими "виновниками" Памфилова назвала США и Германию. Не обошлось и без упоминания об Украине. На счету украинцев, считают в государстве-агрессоре, 5% хакерских атак.
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Что известно о голосовании?
Выборы длились 3 дня – с 17 по 19 сентября. Россияне могли проголосовать и дистанционно. Это российский Центризбирком позволил делать и жителям оккупированного Донбасса, которые имеют российские паспорта. Более того, в Москве заявили, что так проголосовали 150 тысяч местных жителей оккупированной Донетчины и Луганщины.