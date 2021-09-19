В интернет попало видео, на котором автор подробно рассказывает, как голосует за путинскую "Единую Россию". Делает он это онлайн и вместо десятков жителей оккупированного украинского Донбасса.

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Мужчина на видео голосует за жителей оккупированной Луганщины

Голосование проходит еще 17 сентября – в первый день выборов. В распоряжении мужчины – десятки данных пользователей, в частности, адреса их почтовых ящиков. Именно на электронный адрес поступали коды подтверждения, которые и позволяли голосовать.

Данные о таком "волеизъявлении" автор видео вносил в отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии.

Система защищена, "схема" работает, единственный минус – скорость обработки данных и поэтому человек может не успеть пройти нужный список лиц, за которых должны проголосовать,

– пишут в телеграм-канале "Последний Блокпост", который и обнародовал видео.

Смотрите видео "голосования" / Видео телеграм-канала "Последний Блокпост":

Сколько жителей оккупированного Донбасса якобы голосовали дистанционно

Отметим, что в России уже заявили, что дистанционно на выборах за Госдуму проголосовали около 150 тысяч жителей оккупированной Донетчины и Луганщины. Все они якобы голосовали дистанционно. В Москве уже похвастались, что, мол, это самое масштабное голосование за рубежом.