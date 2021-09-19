В інтернет потрапило відео, на якому його автор детально розповідає, як голосує за путінську "Єдину Росію". Робить він це онлайн і замість десятків мешканців окупованого українського Донбасу.

До теми Поводимося як цивілізована країна, – "слуга народу" про вибори до Держдуми в Україні

Чоловік на відео голосує за жителів окупованої Луганщини

Голосування відбувається ще 17 вересня – у перший день виборів. У розпорядженні чоловіка – десятки даних користувачів, зокрема, адреси їхніх поштових скриньок. Саме на електронну адресу надходили коди підтвердження, які і дозволяли голосувати.

Дані про таке "волевиявлення" автор відео вносив до звіту Алчевського центру культури і творчості для виборчої комісії.

Система захищена, "схема" працює, єдиний мінус – швидкість обробки даних і тому чоловік може не встигнути пройти потрібний список осіб, за яких має проголосувати,

– пишуть у телеграм-каналі "Останній Блокпост", який і оприлюднив відео.

Дивіться відео "голосування" / Відео телеграм-каналу "Останній Блокпост":

Скільки жителів окупованого Донбасу начебто голосували дистанційно

Зазначимо, що в Росії уже заявили, що дистанційно на виборах за Держдуму проголосували близько 150 тисяч жителів окупованої Донеччини та Луганщини. Усі вони начебто голосували дистанційно. У Москві вже похвалились, що, мовляв, це наймасштабніше голосування за кордоном.