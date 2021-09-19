Про це заявив голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини Росії Кирило Вишинський.

Раніше Мешканців Донбасу масово звозять на вибори до Держдуми Росії, а за це "дякують" шампанським

У Росії кажуть, що цифри – лише приблизні

Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно через те, що якась частина людей, що живуть в "ДНР" і "ЛНР" і отримали паспорти Росії раніше вже мала реєстрацію на території Росії і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не тільки за федеральні партійні списки, але і за місцевих кандидатів,

– сказав Вишинський.

Представники держави-агресора наголошують, що ця цифра – дуже приблизна. Проте окупанти похвалились, що, мовляв, голосування на окупованій частині Донбасу – найбільш масштабне за кордоном.

Зверніть увагу! За словами Вишинського на окупованій Луганщині та Донеччині отримали російські паспорти 650 тисяч осіб.

У Москві затримали людей, які вимагали чесних виборів

Тим часом у Москві затримали кількох людей, які пікетували в центральній частині Москви. Вони стояли на пушкінській площі, тримаючи по черзі в руках плакат "За чесні вибори".

Також ще одного чоловіка затримали на Червоній площі. Він стояв у футболці з зображенням Олексія Навального. Демонстранта відвезли у райвідділок і пообіцяли відібрати футболку.

Чоловіка затримали за футболку з зображенням Навального / Фото "Новая газета"

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