У Росії тривають 3-денні вибори депутаті до Держдуми. У голосуваннях беруть участь жителі окупованих територій Донбасу та Криму.

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Ватажки бойовиків проголосували на російських виборах

Пасічник і Пушилін (ватажки бойовиків на Донбасі – 24 канал) проголосували на виборах до Держдуми Росії, і таким чином вже відкрито визнали, що мають російське громадянство,

– написав Казанський.

Він додав, що це фактично означає, що на захопленій території України тепер офіційно діє російська окупаційна адміністрація, якою керують громадяни Росії.

Однак, наголосив журналіст, "куплені Кремлем політики не перестануть кричати про "внутрішній конфлікт" в Україні".

Участь у виборах ватажки бойовиків брали через системи дистанційного електронного голосування. Пушилін дуже зрадів такій можливості. Він зазначив, що на виборах прихильники окупантів обирають "майбутнє великої батьківщини – Росії".

Вибори у Держдуму Росії: коротко

Через епідемію коронавірусу вибори до Держдуми Росії тривають три дні: 17 – 19 вересня.

Москва вирішила незаконно залучити до голосування українців. Для цього Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.

Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

Текст повідомлення Дениса Казанського:

Пасічник і Пушилін Денис Володимирович проголосували на виборах до Держдуми РФ, і таким чином вже відкрито визнали, що мають російське громадянство. Це означає що на захопленій території України тепер цілком офіційно діє російська окупаційна адміністрація, яка управляється громадянами РФ.

І найприголомшливіше, що і тепер куплені Кремлем політики не перестануть кричати про "внутрішній конфлікт".