Санкції РНБО прокоментував голова російської "виборчої комісії" Криму Михайло Малишев. Він зазначив, що робота, необхідна для організації "виборчого процесу" триває у "спокійному режимі".
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Реакція окупантів Криму на санкції України
Усі ці чергові санкції жодним чином не вплинуть на роботу ні виборчих комісій, ні членів комісій. І хотілося б відповісти відомою східною приказкою "собака гавкає, караван іде",
– сказав представник окупантів.
За словами Малишева, підсумки першого дня "голосування" свідчать про те, що явка в окупованому Криму становить 21,15%. Участь у так званих виборах взяли 315,9 тисячі кримчан.
РНБО ввела санкції через вибори у Держдуму на окупованих землях
- Секретар РНБО Олексій Данілов 17 вересня повідомив, що Україна запровадить проти Москви нові санкції через проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.
- За словами Данілова, під час засідання "відпрацювали перший список людей, представлений відповідними органами". Санкції щодо них застосують найближчим часом – після указу Володимира Зеленського.
- Зокрема, РНБО вирішила ввести обмеження щодо 53 членів територіальних виборчкомів та 33 кандидатів у Держдуму.