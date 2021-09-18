Санкции СНБО прокомментировал глава российской "избирательной комиссии" Крыма Михаил Малышев. Он отметил, что работа, необходимая для организации "избирательного процесса" проходит в "спокойном режиме".

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Реакция оккупантов Крыма на санкции Украины

Все эти очередные санкции никак не повлияют на работу ни избирательных комиссий, ни членов комиссий. И хотелось бы ответить известной восточной поговорке "собака лает, караван идет",

– сказал представитель оккупантов.

По словам Малышева, итоги первого дня "голосования" свидетельствуют о том, что явка в оккупированном Крыму составляет 21,15%. Участие в так называемых выборах приняли 315,9 тысячи крымчан.

СНБО ввела санкции из-за выборов в Госдуму на оккупированных землях

Секретарь СНБО Алексей Данилов 17 сентября сообщил, что Украина введет против Москвы новые санкции из-за проведения российских выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

По словам Данилова, во время заседания "отработали первый список людей, представленный соответствующими органами". Санкции в отношении них применят в ближайшее время – после указа Владимира Зеленского.

В частности, СНБО решила ввести ограничения в отношении 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Справка. Выборы депутатов в российскую Госдуму проходят в течение трех дней: 17 – 19 сентября. В них принимают участие и жители оккупированных территорий, которым Москва выдала российские паспорта. МИД Украины призывает мировое сообщество усилить санкции против России из-за этих выборов и не признавать их.