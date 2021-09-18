В России продолжаются 3-дневные выборы депутатов в Госдуму. В голосованиях участвуют жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Главари боевиков проголосовали на российских выборах

Пасечник и Пушилин (главари боевиков на Донбассе – 24 канал) проголосовали на выборах в Госдуму России, и таким образом уже открыто признали, что имеют российское гражданство,

– написал Казанский.

Он добавил, что это фактически означает, что на захваченной территории Украины теперь официально действует российская оккупационная администрация, которой руководят граждане России.

Однако, подчеркнул журналист, "купленные Кремлем политики не перестанут кричать о "внутреннем конфликте" в Украине".

Участие в выборах главари боевиков принимали через системы дистанционного электронного голосования. Пушилин очень обрадовался такой возможности. Он отметил, что на выборах сторонники оккупантов выбирают "будущее великой родины – России".

Выборы в Госдуму России: коротко

Из-за эпидемии коронавируса выборы в Госдуму России продолжаются три дня: 17 – 19 сентября.

Москва решила незаконно привлечь к голосованию украинцев. Для этого Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.

Россия приняла постановление, чтобы жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, у которых есть паспорта страны-оккупанта, разрешили голосовать на этих выборах, даже в режиме онлайн.

В ответ МИД Украины выразил протест и осуждение из-за дерзких действий государства-агрессора. Киев требует расширить санкции против Москвы.

Текст сообщения Дениса Казанского:

Пасечник и Пушилин проголосовали на выборах в Госдуму РФ, и таким образом уже открыто признали, что имеют российское гражданство. Это значит, что на захваченной территории Украины теперь вполне официально действует российская оккупационная администрация, которая управляется гражданами РФ.

И самое потрясающее, что и теперь купленные Кремлем политики не перестанут кричать о "внутреннем конфликте".