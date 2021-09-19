Правозахисники зазначили, що більшість із них голосує за партію Володимира Путіна "Єдина Росія". Автобуси з окупованих територій прибувають у Ростовську область раз на 2 години.
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Лідери інших партій незадоволені приїздом жителів окупованих територій. Одна з головних причин невдоволення у тому, що напередодні Кремль не давав можливості проводити агітаційну кампанію в ОРДЛО.
Шампанське за "історичну подію"
Після голосування з автобусів, на яких і привезли людей, витягують шампанське. Вони пропонують людям у такий спосіб відсвяткувати "історичну подію".
Багато людей після голосування висловлюють надію, що Росія визнає "незалежність" Донбасу.
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Вибори до Держдуми Росії: коротко
- Вибори стартували 17 вересня і триватимуть до 19 вересня.
- Мешканцям окупованих територій напередодні масового роздавали російські паспорти.
- Також окупанти запустили безкоштовні рейси автобусів та потягів. Усе для того, аби люди їхали голосувати.
- Також після голосування людям роздають їжу. Така участь у голосуванні – незаконна.
Текст публікації Східної правозахисної групи:
Другий день "виборів" Росії в ОРДЛО
Сьогодні підвезення "виборців" з ОРДЛО більш інтенсивне. Автобуси з ОРДЛО перебувають один раз в дві години. На виборчу дільницю жителі ОРДЛО заходять організовано. Більшість голосують за партію "Єдина Росія";
Лідери і функціонери опозиційних партій в Ростовській області (Зелені, партія Роста, КПРФ, СРЗП) незадоволені приїздом жителів ОРДЛО. Пояснюють це тим, що Кремль не давав можливості проводити агітаційну кампанію в ОРДЛО, а зараз партія "Єдина Росія" з НВФ "ЛНР" і "ДНР" фактично організувала масове підвезення жителів ОРДЛО, які за допомогою адміністративного ресурсу голосують за ЄР.
За різними оцінками опозиція говорить про підвезення в 200 тисяч голосів з боку ОРДЛО протягом 17, 18, 19, що фактично додасть показник ЄР саме по федеральному списку в Ростовській області;
Після здійснення голосування з автобусів на яких приїхали жителі ОРДЛО, дістають і відкорковують шампанське і починають відзначати "історичну" подію;
На виборчих дільницях Ростовської області, жителі ОРДЛО висловлюють надію, що тепер, після того, як вони проголосували на виборах до Держдуми РФ, відбудеться возз'єднання з РФ або РФ визнає незалежність Донбасу;
За оцінками наших джерел і аналітиків, в ОРДО процес голосування проходить більш масово, ніж в ОРЛО;
Другий день Голосування проходить більш активно і на учасниках в РФ, і на онлайн учасниках в ОРДЛО.