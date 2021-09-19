Правозащитники отметили, что большинство из них голосует за партию Владимира Путина "Единая Россия". Автобусы с оккупированных территорий прибывают в Ростовскую область раз в 2 часа.

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Лидеры других партий недовольны приездом жителей оккупированных территорий. Одна из главных причин недовольства в том, что накануне Кремль не давал возможности проводить агитационную кампанию в ОРДЛО.

Шампанское за "историческое событие"

После голосования из автобусов, на которых и привезли людей, вытаскивают шампанское. Они предлагают людям таким образом отпраздновать "историческое событие".

Многие люди после голосования выражают надежду, что Россия признает "независимость" Донбасса.

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Выборы в Госдуму России: коротко

Выборы стартовали 17 сентября и продлятся до 19 сентября.

Жителям оккупированных территорий накануне массового раздавали российские паспорта.

Также оккупанты запустили бесплатные рейсы автобусов и поездов. Все для того, чтобы люди ехали голосовать.

Также после голосования людям раздают еду. Такое участие в голосовании – незаконно.

Текст публикации Восточной правозащитной группы:

Второй день "выборов" России в ОРДЛО

Сегодня подвоз "избирателей" из ОРДЛО более интенсивный. Автобусы из ОРДЛО прибывают один раз в два часа. На избирательный участок жители ОРДЛО заходят. Большинство голосуют за партию "Единая Россия";

Лидеры и функции оппозиционных партий в Ростовской области (Зеленые, партия Роста, КПРФ, СРЗП) недовольны приездом жителей ОРДЛО. Объясняют это тем, что Кремль не давал возможности проводить агитационную кампанию в ОРДЛО, а сейчас партия "Единая Россия" с НЗФ "ЛНР" и "ДНР" фактически организовала массовый подвоз жителей ОРДЛО, которые с помощью административного ресурса голосуют за ЕР.

По разным оценкам оппозиция говорит о подвозе в 200 тысяч голосов со стороны ОРДЛО в течение 17, 18, 19, что фактически добавить показатель ЕР именно по федеральному списку в Ростовской области;

После осуществления голосования из автобусов, на которых приехали жители ОРДЛО, достают и открывают шампанское и начинают отмечать "историческое" событие;

На избирательных участках Ростовской области, жители ОРДЛО выражают надежду, что теперь, после того, как они проголосовали на выборах в Госдуму РФ, состоится воссоединение с РФ или РФ признает независимость Донбасса;

По оценкам наших источников и аналитиков, в ОРДО процесс голосования проходит более массово, чем в ОРЛО;

Второй день Голосования проходит более активно и на участников в РФ, и на онлайн участников в ОРДЛО.