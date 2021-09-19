Кроме Львова, участки открыли в Киеве, Одессе, Харькове. Об этом по состоянию на утро 19 сентября сообщили в посольстве России в Украине.

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На участке во Львове никто не голосовал на выборах в Госдуму, – СМИ

Во Львове, как и в 3 других украинских городах, участки открылись в 8 утра 19 сентября.

По информации корреспондентки "Радио Свобода", по состоянию на 11:30 ни один человек не пришел на участок,

– говорится в сообщении.

Издание написало, что от официального комментария представитель избирательного участка отказался, однако подтвердил – избирательный участок все-таки работает.

Кстати, для того, чтобы проголосовать, россиянам в Украине даже не нужна предварительная запись или регистрация. Согласно информации на сайте генконсульства, – граждан просто вносят в список избирателей по факту явки.

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