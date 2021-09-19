Кроме Львова, участки открыли в Киеве, Одессе, Харькове. Об этом по состоянию на утро 19 сентября сообщили в посольстве России в Украине.
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На участке во Львове никто не голосовал на выборах в Госдуму, – СМИ
Во Львове, как и в 3 других украинских городах, участки открылись в 8 утра 19 сентября.
По информации корреспондентки "Радио Свобода", по состоянию на 11:30 ни один человек не пришел на участок,
– говорится в сообщении.
Издание написало, что от официального комментария представитель избирательного участка отказался, однако подтвердил – избирательный участок все-таки работает.
Кстати, для того, чтобы проголосовать, россиянам в Украине даже не нужна предварительная запись или регистрация. Согласно информации на сайте генконсульства, – граждан просто вносят в список избирателей по факту явки.
Выборы в Госдуму России: коротко
- 17 – 19 сентября Кремль проводит выборы в Госдуму. К голосованию привлекли людей с оккупированных Россией территорий Украины. Перед этим им массово выдавали паспорта России.
- Кремль даже принял постановление, чтобы жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют их паспорта, разрешили голосовать в режиме онлайн.
- На время выборов страна-агрессор запустила бесплатные автобусы и поезда, которые везли людей с оккупированных территорий в Россию, чтобы те проголосовали.
- Так называемым "избирателям" после голосования раздавали еду – шоколадки, печенье, воду, яблоко и салфетки.
- Однако участие людей из ОРДЛО и оккупированного Крыма в голосовании – незаконно. Украинский МИД заявил, что результаты псевдовыборов не будут иметь никаких юридических последствий, а Киев требует расширить санкции против Москвы.