Окрім Львова, дільниці відкрили у Києві, Одесі, Харкові. Про це станом на ранок 19 вересня повідомили у посольстві Росії в Україні.
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На дільниці у Львові ніхто не голосував на виборах до Держдуми, – ЗМІ
У Львові, як і у 3 інших українських містах, дільниці відкрились о 8 ранку 19 вересня.
За інформацією кореспондентки "Радіо Свобода", станом на 11:30 жодна людина не прийшла на дільницю,
– мовиться у повідомленні.
Видання написало, що від офіційного коментаря представник виборчої дільниці відмовився, однак підтвердив – виборча дільниця таки працює.
До речі, для того, щоб проголосувати росіянам в Україні навіть не потрібен попередній запис або реєстрація. Згідно з інформацією на сайті генконсульства, – громадян просто вносять у список виборців за фактом явки.
Вибори до Держдуми Росії: коротко
- 17 – 19 вересня Кремль проводить вибори у Держдуму. До голосування залучити людей з окупованих Росією територій України. Перед цим їм масово видавали паспорти Росії.
- Кремль навіть ухвалив постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають їхні паспорти, дозволили голосувати у режимі онлайн.
- На час виборів країна-агресор запустила безкоштовні автобуси та потяги, які везли людей з окупованих територій у Росію, аби ті проголосували.
- Так званим "виборцям" після голосування роздавали їжу – шоколадки, печиво, воду, яблуко та серветки.
- Однак участь людей з ОРДЛО та окупованого Криму в голосуванні – незаконна. Українське МЗС заявило, що результати псевдовиборів не матимуть жодних юридичних наслідків, а Київ вимагає розширити санкції проти Москви.