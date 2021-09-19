Ориентировочно в 14:30 возле консульства даже сформировалась небольшая очередь из желающих проголосовать. На видео заметно, что за общественным порядком следит Нацгвардия.

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В Киеве люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму

Избирательные участки открыли еще в 8:00 утра 19 сентября. Кроме Киева, они заработали в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Издание сообщило, что в посольство России в Киеве пришел протестующий – Михаил Агафонов. Он является беженцем из России. Мужчина стоял напротив посольства с плакатом. Он выкрикивал людям, которые стояли в очереди – "Путинские прихвостни, там и оставайтесь".

Издание пишет, что люди отвечали ему якобы "время покажет".

Агафонов заверил, что ориентировочно в 14:30 проголосовать пришли более 30 человек. Именно поэтому сформировалась очередь. Однако некоторые уверяли – пришли голосовать не за "Единую Россию".

Коротко о выборах в Госдуму