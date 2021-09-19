Ориентировочно в 14:30 возле консульства даже сформировалась небольшая очередь из желающих проголосовать. На видео заметно, что за общественным порядком следит Нацгвардия.
К теме По состоянию на утро – ни одного избирателя не проголосовало на выборах в Госдуму во Львове
В Киеве люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму
Избирательные участки открыли еще в 8:00 утра 19 сентября. Кроме Киева, они заработали в генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.
Издание сообщило, что в посольство России в Киеве пришел протестующий – Михаил Агафонов. Он является беженцем из России. Мужчина стоял напротив посольства с плакатом. Он выкрикивал людям, которые стояли в очереди – "Путинские прихвостни, там и оставайтесь".
Издание пишет, что люди отвечали ему якобы "время покажет".
Агафонов заверил, что ориентировочно в 14:30 проголосовать пришли более 30 человек. Именно поэтому сформировалась очередь. Однако некоторые уверяли – пришли голосовать не за "Единую Россию".
Коротко о выборах в Госдуму
- Россия 17 – 19 сентября проводит выборы в Госдуму. В Украине открыли участки в крупнейших городах – Киеве, Львове, Харькове и Одессе.
- По состоянию на 11:30 во Львове не было ни одного избирателя. Однако там участок продолжал работу.
- Кроме того, Кремль привлек к голосованию людей из оккупированных Луганской и Донецкой областей, а также из Крыма. Для этого им массово выдавали паспорта России, позволили голосовать онлайн, бесплатно везли к границе и даже угощали "пайками".
- Украинское МИД объяснило, что это незаконно. Более того, результаты таких выборов не будут учтены. Кроме того, Киев требует расширить санкции против Москвы.