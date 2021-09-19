Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі одного з українських телеканалів.

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Між державами не розірвані дипломатичні відносини

Політик зауважив, що навіть, якщо між двома державами були розірвані дипломатичні відносини, то це не означає розірвання консульських зносин. Україна з Росією дипломатичних відносин не розривала.

Україна виконує всі зобов'язання, які випливають з міжнародних договорів, і надає громадянам Росії можливість реалізувати свої конституційні права. Україна веде себе як цивілізована країна,

– пояснив Веніславський.

Нардепи можуть визнати Держдуму нелегітимною

Нардеп наголосив, що наступного тижня в Верховній Раді можуть ухвалити постанову про нелегітимність Держдуми. Причина – участь у голосуванні мешканців окупованих українських територій, адже це суперечать нормам міжнародного права.

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