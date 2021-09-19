Дільниці для голосування відкрили о 8 ранку 19 вересня. Вони працюють при посольстві, а також на території генеральних консульств.

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В Україні відкрили дільниці для голосування на виборах у Держдуму

19 вересня в 8 годині ранку в посольстві Росії в Києві і генконсульствах у Львові, Одесі та Харкові відкрили виборчі дільниці для виборів депутатів Держдуми Росії,

– мовиться у повідомленні посольства.

Ба більше, у посольстві вже похвалились фотографіями, на яких помітно номер дільниці та перших голосуючих.



Росія проводить вибори до Держуми / Фото посольство Росії в Україні

Зверніть увагу! Українське МЗС висловило рішучий протест та осуд через проведення Росією виборів до своєї думи на окупованих територіях. Адже таке проведення – незаконне, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Саме тому Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

Коротко про вибори у російську Держдуму