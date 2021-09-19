Участки для голосования открыли в 8 утра 19 сентября. Они работают при посольстве, а также на территории генеральных консульств.

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В Украине открыли участки для голосования на выборах в Госдуму

19 сентября в 8 часов утра в посольстве России в Киеве и генконсульствах во Львове, Одессе и Харькове открыли избирательные участки для выборов депутатов Госдумы России,

– говорится в сообщении посольства.

Более того, в посольстве уже похвастались фотографиями, на которых заметен номер участка и первые голосующие.



Россия проводит выборы в Госуму / Фото посольство России в Украине

Обратите внимание! Украинский МИД выразил решительный протест и осуждение из-за проведения Россией выборов в свою думу на оккупированных территориях. Ведь такое проведение – незаконное, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий. Именно поэтому Киев требует расширить санкции против Москвы.

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