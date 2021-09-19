Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Россия сообщила об открытии избирательных участков в Украине на выборах Госдумы

Между государствами не разорваны дипломатические отношения

Политик отметил, что даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические отношения, то это не означает разрыва консульских отношений. Украина с Россией дипломатических отношений не разрывала.

Украина выполняет все обязательства, вытекающие из международных договоров, и предоставляет гражданам России возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна,

– объяснил Вениславский.

Нардепы могут признать Госдуму нелегитимной

Нардеп подчеркнул, что на следующей неделе в Верховной Раде могут принять постановление о нелегитимности Госдумы. Причина – участие в голосовании жителей оккупированных украинских территорий, ведь это противоречит нормам международного права.

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