Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире одного из украинских телеканалов.
Ранее Россия сообщила об открытии избирательных участков в Украине на выборах Госдумы
Между государствами не разорваны дипломатические отношения
Политик отметил, что даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические отношения, то это не означает разрыва консульских отношений. Украина с Россией дипломатических отношений не разрывала.
Украина выполняет все обязательства, вытекающие из международных договоров, и предоставляет гражданам России возможность реализовать свои конституционные права. Украина ведет себя как цивилизованная страна,
– объяснил Вениславский.
Нардепы могут признать Госдуму нелегитимной
Нардеп подчеркнул, что на следующей неделе в Верховной Раде могут принять постановление о нелегитимности Госдумы. Причина – участие в голосовании жителей оккупированных украинских территорий, ведь это противоречит нормам международного права.
Актуально Жителей Донбасса массово свозят на выборы в Госдуму России, а за это "благодарят" шампанским
Что известно о голосовании за Госдуму России
- Выборы продолжаются с 17 по 19 сентября. Воскресенье – финальный день.
- Россияне выбирают 225 депутатов в одномандатных округах, еще такое же количество – в федеральном округе от политических партий.
- В крупных городах Украины открыли участки в диппредставительствах России и генконсульствах.
- Тем временем жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами массово свозят в Ростовскую область для голосования.