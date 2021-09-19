На другому місці, проте зі значним відставанням – комуністи. У них – майже 24%.

Тим часом Поводимося як цивілізована країна, – "слуга народу" про вибори до Держдуми в Україні

У п'ятірці лідерів також: ЛДПР – 9%, "Нові люди" – 7,33% та "Справедлива Росія" – 6,97%. Решту політичних партій до Держдуми не потраплять.

Глава ЦВК Росії звинуватила західні країни у кібератаках

Тим часом голова ЦВК Росії Елла Памфілова, пишуть російські ЗМІ, уже встигла звинуватити західні країни у численних кібератаках на портал держпослуг. Саме через нього і могли росіяни голосувати дистанційно.

Україна начебто теж атакувала російський портал

Найбільшими "винуватцями" Памфілова назвала США та Німеччину. Не обійшлось і без згадки про Україну. На рахунку українців, вважають у державі-агресорці, 5% хакерських атак.

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