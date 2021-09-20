Оккупанты организовали специальные автобусы, которыми свозили людей в Ростовскую область на участки. Об этом в эфире 24 Канала рассказал член Трехсторонней контактной группы Денис Казанский.
Обратите внимание Только за день оккупанты вывезли из Донецка в Россию 6 автобусов с "избирателями"
Казанский: В ОРДЛО заставляли голосовать на выборах Госдумы
Он получил много свидетельств от разных источников, что жители ОРДЛО были вынуждены голосовать на российских выборах. Об этом также писали многие в соцсетях. Например, студентов-бюджетников заставляли ехать в Россию, а потом об этом отчитываться.
Некоторым людям выдавали российские паспорта прямо в автобусах. Теперь и раздача паспортов происходит "на пеньках".
По его словам, таким образом Кремль делает людей российскими гражданами. Хотя Украина еще раньше заявляла, что такие выборы и раздача паспортов являются нарушением Минских соглашений. Такие действия России направлены на то, чтобы завести конфликт в тупик, чтобы его никогда не развязали.
Россия создала определенную картинку, – Казанский
Москва заявила, что на парламентских выборах проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса. Казанский подчеркнул, что нет никаких данных с тех территорий, которым можно доверять. Не существует независимого мониторинга, общественных организаций и наблюдателей.
"Нарисовать можно любую цифру. Они создали определенную картинку. Но картинка на телевидении – это одно, а реалии – это уже другое". - отметил представитель Донецка в ТКГ.
К теме Россия заявила, что на выборах Госдумы проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса
Он отметил, что Россия пустила около нескольких сотен автобусов, в каждый из которых входит до 50 человек. Поэтому цифры в 100 тысяч не может быть.
"Если посчитать, то в автобусах на участки привезли несколько тысяч человек. Кто-то проголосовал в онлайне, но мы правдивую цифру не узнаем никогда. Это приукрашенные факты", – рассказал журналист.
Казанский о голосовании жителей ОРДЛО на выборах в России: видео
Выборы Госдумы в России: последние новости
- В России с 17 по 19 сентября избирали депутатов в Госдуму. На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было открыто почти 400 пунктов для голосования.
- Людей вывозили из оккупированного Донбасса автобусами, чтобы они проголосовали в Ростовской области. За это их "поблагодарили" едой и шампанским.
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что украинцев могут наказать за голосование на российских выборах.
- К тому же Верховная Рада может принять постановление о нелегитимности Госдумы России.