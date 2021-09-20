Окупанти організували спеціальні автобуси, якими звозили людей в Ростовську область на дільниці. Про це в ефірі 24 каналу розповів член Тристоронньої контактної групи Денис Казанський.

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Казанський: В ОРДЛО змушували голосувати на виборах Держдуми

Він отримав багато свідчень від різних джерел, що жителі ОРДЛО були вимушені голосувати на російських виборах. Про це також писали багато в соцмережах. Наприклад, студентів-бюджетників змушували їхати в Росію, а потім про це звітувати.

Деяким людям видавали російські паспорти прямо в автобусах. Тож тепер і роздача паспортів відбувається "на пеньках". Денис Казанський Представник української делегації в ТКГ

За його словами, таким чином Кремль робить людей російськими громадянами. Хоча Україна ще раніше заявляла, що такі вибори і роздача паспортів є порушенням мінських угод. Такі дії Росії спрямовані на те, щоб завести конфлікт у глухий кут, щоб його ніколи не розв'язали.

Росія створила певну картинку, – Казанський

Москва заявила, що на парламентських виборах проголосували 150 тисяч жителів окупованого Донбасу. Казанський наголосив, що немає ніяких даних з тих територій, яким можна довіряти. Не існує незалежного моніторингу, суспільних організацій і спостерігачів.

"Намалювати можна будь-яку цифру. Вони створили певну картинку. Але картинка на телебаченні – це одне, а реалії – це вже інше". – зазначив представник Донецька в ТКГ.

До теми Росія заявила, що на виборах Держдуми проголосували 150 тисяч жителів окупованого Донбасу

Він відзначив, що Росія пустила близько кількох сотень автобусів, у кожен з яких входить до 50 людей. Тому цифри у 100 тисяч не може бути.

"Якщо порахувати, то в автобусах на дільниці привезли декілька тисяч людей. Хтось проголосував в онлайні, але ми правдиву цифру не дізнаємося ніколи. Це прикрашені факти", – розповів журналіст.

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