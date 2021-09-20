Окупанти організували спеціальні автобуси, якими звозили людей в Ростовську область на дільниці. Про це в ефірі 24 каналу розповів член Тристоронньої контактної групи Денис Казанський.
Зверніть увагу Лише за день окупанти вивезли з Донецька в Росію 6 автобусів із "виборцями"
Казанський: В ОРДЛО змушували голосувати на виборах Держдуми
Він отримав багато свідчень від різних джерел, що жителі ОРДЛО були вимушені голосувати на російських виборах. Про це також писали багато в соцмережах. Наприклад, студентів-бюджетників змушували їхати в Росію, а потім про це звітувати.
Деяким людям видавали російські паспорти прямо в автобусах. Тож тепер і роздача паспортів відбувається "на пеньках".
За його словами, таким чином Кремль робить людей російськими громадянами. Хоча Україна ще раніше заявляла, що такі вибори і роздача паспортів є порушенням мінських угод. Такі дії Росії спрямовані на те, щоб завести конфлікт у глухий кут, щоб його ніколи не розв'язали.
Росія створила певну картинку, – Казанський
Москва заявила, що на парламентських виборах проголосували 150 тисяч жителів окупованого Донбасу. Казанський наголосив, що немає ніяких даних з тих територій, яким можна довіряти. Не існує незалежного моніторингу, суспільних організацій і спостерігачів.
"Намалювати можна будь-яку цифру. Вони створили певну картинку. Але картинка на телебаченні – це одне, а реалії – це вже інше". – зазначив представник Донецька в ТКГ.
До теми Росія заявила, що на виборах Держдуми проголосували 150 тисяч жителів окупованого Донбасу
Він відзначив, що Росія пустила близько кількох сотень автобусів, у кожен з яких входить до 50 людей. Тому цифри у 100 тисяч не може бути.
"Якщо порахувати, то в автобусах на дільниці привезли декілька тисяч людей. Хтось проголосував в онлайні, але ми правдиву цифру не дізнаємося ніколи. Це прикрашені факти", – розповів журналіст.
Казанський про голосування мешканців ОРДЛО на виборах у Росії: відео
Вибори Держдуми в Росії: останні новини
- У Росії з 17 до 19 вересня обирали депутатів до Держдуми. На окупованих територіях Донецької й Луганської областей було відкрито майже 400 пунктів для голосування.
- Людей також вивозили з окупованого Донбасу автобусами, аби вони проголосували в Ростовській області. За це їм "подякували" їжею й шампанським.
- Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що українців можуть покарати за голосування на російських виборах.
- До того ж Верховна Рада може ухвалити постанову про нелегітимність Держдуми Росії.