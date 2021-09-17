Про те, що на окупованій частині Донбасу працюють пункти для голосування на російських виборах, повідомляють ЗМІ так званих "республік".
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На окупованому Донбасі люди можуть голосувати на виборах у Держдуму
В окремих районах Луганської області відкрили 144 таких центри для голосування, на території непідконтрольних земель Донеччини – 255. У більшості інформаційних центрів є волонтери, які консультують, як проголосувати.
Окрім цього, жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами можуть віддати свій голос навіть з дому, якщо мають стабільний інтернет.
Аби скористатися системою російського електронного голосування, потрібно мати обліковий запис на Єдиному порталі державних послуг Росії.
Вибори у Держдуму Росії: коротко
- Голосування за депутатів у Держдуму Росії проходитимуть 17 – 19 вересня 2021 року.
- Раніше Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах.
- Самі росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі.
- Водночас Україна виступила з вимогою розширити санкції проти Росії через вибори в Держдуму на окупованих територіях.