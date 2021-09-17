Про те, що на окупованій частині Донбасу працюють пункти для голосування на російських виборах, повідомляють ЗМІ так званих "республік".

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На окупованому Донбасі люди можуть голосувати на виборах у Держдуму

В окремих районах Луганської області відкрили 144 таких центри для голосування, на території непідконтрольних земель Донеччини – 255. У більшості інформаційних центрів є волонтери, які консультують, як проголосувати.

Окрім цього, жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами можуть віддати свій голос навіть з дому, якщо мають стабільний інтернет.

Аби скористатися системою російського електронного голосування, потрібно мати обліковий запис на Єдиному порталі державних послуг Росії.

Зверніть увагу! Жителів окупованих територій також возять автобусами на територію Росії, аби там вони змогли проголосувати.

Вибори у Держдуму Росії: коротко