Російська інформагенція оприлюднила відео, на якому помітно, як жителі окупованих територій сідають в автобуси. Після цього ті вирушають на кордон з Росією.

До теми У Росії розпочалися вибори до Держдуми: Україна закликає не визнавати результати

Жителі окупованих територій голосують на виборах у Росії

Автобуси з охочими проголосувати на виборах до Держдуми їдуть з "ЛНР" до Росії,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія давно планувала залучити до участі в голосуванні жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу. Для цього людям активно роздавали російські паспорти.

Українці з окупованого Донбасу їздять у Росію голосувати: відео

Вибори в Росії: що відомо

  • У Росії 17 вересня стартували вибори, на яких обиратимуть депутатів Держдуми. Цьогорічні голосування через епідемію коронавірусу триватимуть три дні – з 17 по 19 вересня.
  • Через залучення російською стороною до голосувань жителів окупованих територій Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом не визнавати ці вибори.
  • Така ж позиція і в Європарламенті. Зокрема, Андрюс Кубілюс повідомив, що понад 100 найважливіших опозиційних або незалежних кандидатів не допустили до участі у виборах, тому їхні результати можуть не визнати.