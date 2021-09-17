Російська інформагенція оприлюднила відео, на якому помітно, як жителі окупованих територій сідають в автобуси. Після цього ті вирушають на кордон з Росією.
До теми У Росії розпочалися вибори до Держдуми: Україна закликає не визнавати результати
Жителі окупованих територій голосують на виборах у Росії
Автобуси з охочими проголосувати на виборах до Держдуми їдуть з "ЛНР" до Росії,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія давно планувала залучити до участі в голосуванні жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу. Для цього людям активно роздавали російські паспорти.
Українці з окупованого Донбасу їздять у Росію голосувати: відео
Вибори в Росії: що відомо
- У Росії 17 вересня стартували вибори, на яких обиратимуть депутатів Держдуми. Цьогорічні голосування через епідемію коронавірусу триватимуть три дні – з 17 по 19 вересня.
- Через залучення російською стороною до голосувань жителів окупованих територій Верховна Рада звернулася до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших країн із закликом не визнавати ці вибори.
- Така ж позиція і в Європарламенті. Зокрема, Андрюс Кубілюс повідомив, що понад 100 найважливіших опозиційних або незалежних кандидатів не допустили до участі у виборах, тому їхні результати можуть не визнати.