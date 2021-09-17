Российское информагентство обнародовало видео, на котором заметно, как жители оккупированных территорий садятся в автобусы. После этого те отправляются на границу с Россией.
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Жители оккупированных территорий голосуют на выборах в России
Автобусы с желающими проголосовать на выборах в Госдуму едут из "ЛНР" в Россию,
– говорится в сообщении.
Напомним, Россия давно планировала привлечь к участию в голосовании жителей неподконтрольной Украине части Донбасса. Для этого людям активно раздавали российские паспорта.
Украинцы из оккупированного Донбасса ездят в Россию голосовать: видео
Выборы в России: что известно
- В России 17 сентября стартовали выборы, на которых будут выбирать депутатов Госдумы. Нынешние голосование из-за эпидемии коронавируса продлятся три дня – с 17 по 19 сентября.
- Из-за привлечения российской стороной к голосованиям жителей оккупированных территорий Верховная Рада обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам других стран с призывом не признавать эти выборы.
- Такая же позиция и в Европарламенте. В частности, Андрюс Кубилюс сообщил, что более 100 важнейших оппозиционных или независимых кандидатов не допустили к участию в выборах, поэтому их результаты могут не признать.