Европейские парламентарии приняли резолюцию, в которой отметили, что ЕС должен быть готов отказаться признавать новый российский парламент.

Кстати Противодействие и сдерживание: в Европарламенте презентовали новые принципы политики ЕС в отношении России

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Выборы не признают, если они пройдут с нарушениями демократических принципов и международного права.

Евродепутат из Литвы Андрюс Кубилюс подчеркнул, что ЕС должен исходить из предположения, что изменения в России возможны. Однако, в случае нарушений, следует требовать отстранения страны от международных парламентских ассамблей, в том числе в Совете Европы.

Если парламентские выборы в России на этой неделе будут признаны сфальсифицированными, ЕС не должен признавать российскую Думу,

– сказал Кубилюс.

По словам политика, репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции подрывают легитимность и справедливость выборов.

Что известно о выборах в российскую Госдуму