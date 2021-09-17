О том, что на оккупированной части Донбасса работают пункты для голосования на российских выборах, сообщают СМИ так называемых "республик".

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На оккупированном Донбассе люди могут голосовать на выборах в Госдуму

В отдельных районах Луганской области открыли 144 таких центрах для голосования, на территории неподконтрольных земель Донецкой области – 255. В большинстве информационных центров есть волонтеры, которые консультируют, как проголосовать.

Кроме этого, жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами могут отдать свой голос даже из дома, если имеют стабильный интернет.

Чтобы воспользоваться системой российского электронного голосования, нужно иметь учетную запись на Едином портале государственных услуг России.

Обратите внимание! Жителей оккупированных территорий также возят автобусами на территорию России, чтобы там они смогли проголосовать.

Выборы в Госдуму России: коротко