Участие жителей оккупированных Россией территорий в выборах в Госдуму прокомментировал в эфире телеканала спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.
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Россия должна ответить за участие жителей Донбасса и Крыма в выборах
По словам Арестовича, вопрос о форме и сроках ответственности России за так называемые выборы в Госдуму России решает дипломатия США и украинское военно-политическое руководство.
Думаю, в речи президента на Генассамблее ООН будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мер на уровне украинского государства, то, как известно, СНБО ввел санкции против тех, кто организовывает и проводит такие выборы,
– заявил спикер украинской делегации.
Ответственность жителей оккупированных территорий
В то же время Арестович подчеркнул, что ответственность обычных жителей оккупированных территорий за участие в выборах зависит от их вовлеченности в процесс. Мол, нельзя "всех одним миром мазать".
Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в жесткое положение: не "голосуешь" – ты без работы. А возможно, тебя будут преследовать,
– отметил он.
Однако добавил, что были и такие люди, которые добровольно "взяли и пошли голосовать".
Спикер украинской делегации подытожил, что все решения будут принимать после возвращения Крыма и Донбасса: "Мы отделим зерна от плевел. Будем разбираться в каждом случае отдельно. Я полностью уверен, что простые люди не пострадают".
Пострадают прежде всего те, кто принимал соответствующие решения и выступал пособниками оккупантов.
Выборы в Госдуму: что известно
- Голосование из-за эпидемии коронавируса проходило три дня – с 17 по 19 сентября.
- Жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами массово возили в Ростовскую область для участия в выборах. Кроме того, можно было проголосовать и на оккупированных территориях в режиме онлайн – для этого нужен был паспорт государства-агрессора.
- В России заявили, что в голосовании дистанционно приняли участие 150 тысяч жителей оккупированных Луганщины и Донетчины.