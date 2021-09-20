Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, для Росії можна застосувати нові економічні санкції, проте світ до цього поки не готовий.
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У світі немає висновку щодо виборів у Росії
На думку політолога, Україна має робити певні кроки щодо засудження виборів до Держдуми. Пропонувати країнам моделі, під час яких держави можуть не вдаватися до визнання.
Міжнародна спільнота не є одностайною. Хтось може не визнавати ці вибори, а якісь країни поки не готові.
Які країни побояться не визнати вибори
Саакян вважає, що є певні країни, які не готові жорстко діяти до країни-окупантки. Це насамперед:
- Франція;
- Німеччина;
- Іспанія.
Олег Саакян про невизнання виборів у Держдуму: дивіться відео
Україна, за словами політолога, має аргументувати, які є загрози та інтереси у країн. Зокрема, в Організації Об'єднаних Націй.
"ООН є неефективною через зловживання Росією. Вона зменшує впливовість усіх країн, яких долучили до організації", – зауважив Саакян.
Депутатам Держдуми можуть бути не раді
На думку політолога, якщо вибори не визнають у світі, то російські депутати не зможуть брати участь в іноземних заходах.
"Авторитетні парламентарі не погоджуватимуться на такі заходи. Це зменшує можливості Росії для пропаганди й впливу на Заході", – відзначив Саакян.
Актуально Україна – не Росія: про що нагадали вибори до Держдуми
Росія, вважає політолог, лобіює власні інтереси на Заході. Багато зусиль наших дипломатів спрямовані на те, щоб покращити ситуацію.
Вибори до Держдуми Росії: головне
- Парламентські вибори у Росії тривали з 17 до 19 вересня 2021 року.
- На окупованих територіях Донецької й Луганської областей було відкрито майже 400 пунктів для голосування.
- Людей масово вивозили з окупованого Донбасу автобусами, щоб вони проголосували у Ростовській області. За це їм "дякували" їжею й шампанським.
- До того ж Верховна Рада може ухвалити постанову про нелегітимність Держдуми Росії.