Легальная политическая конкуренция в РФ уничтожена, а результат народного волеизъявления предрешен заранее. Вершиной соседской оппозиционной тактики стало пресловутое "умное голосование": возможность провести в Думу не единоросса, а какого-нибудь коммуниста, чья позиция по ключевым вопросам не отличается от позиции правящей партии. В конечном итоге это не меняет ровным счетом ничего. Принцип разделения властей в России давным-давно превращен в фикцию, и самостоятельной политической роли Госдума не играет.

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А ведь это еще не самый яркий образчик псевдопарламента по соседству с Украиной. Многие ли из нас задумываются о существовании Национального собрания Республики Беларусь? Много ли интереса вызвали досрочные выборы в этот декоративный орган, состоявшиеся менее чем за год до массовых протестов против переизбрания Лукашенко? Белорусский "парламент" выглядит чересчур откровенной бутафорией даже на фоне своего российского собрата…

Зато соседские порядки выгодно оттеняют нашу страну. Чужой пример напоминает нам о том, к чему мы слишком привыкли и не особенно ценим. В течение 30 лет Независимости украинцы всегда могли проголосовать на подлинных выборах в настоящий законодательный орган. Хороша ли отечественная Рада, плоха ли, но она была и остается реальным живым парламентом. Не муляжом, не фикцией, не декоративным придатком Банковой.

Нивелировать политическое значение ВР не удалось Леониду Кучме – пока что самому успешному из украинских президентов с авторитарными замашками. Виктор Янукович смог провести через Раду диктаторские законы от 16 января – но спустя месяц с небольшим был смещен той же самой Радой...

Некоторые наблюдатели поспешили похоронить отечественный парламентаризм в 2019 году, с приходом однопартийного турборежима – но вскоре президентское монобольшинство дало трещину, а Верховная Рада осталась отражением наших внутренних противоречий и споров.

Украинскую парламентскую традицию сложно назвать воплощением добра, но по сравнению с соседским опытом она представляется меньшим злом. Вечный хаос в Раде может нас не устраивать, но он все-таки симпатичное, чем кладбищенский порядок российского или белорусского образца.

Влияние олигархов в стенах Верховной Рады может раздражать и печалить, но даже такой политический противовес лучше, чем полное отсутствие любых противовесов и сдержек. Спикер Разумков может не вызывать симпатии, но он остается более или менее самостоятельной фигурой – и худо-бедно сигнализирует о независимости законодательной власти от исполнительной.

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Правда, все то, что с точки зрения демократии кажется украинским преимуществом, с точки зрения Банковой выглядит досадным препятствием и саботажем президентской политики. Сегодня в качестве "бешеного принтера", штампующего нужные решения, выступает СНБО: но у Зеленского явно не отказываются от идеи отвести ту же роль парламенту.

Попытки полного приручения Верховной Рады будут продолжены. И вопрос даже не в том, сможет ли шестой президент добиться успеха на этом поприще. Интереснее другое: какая часть нашего общества охотно согласилась бы с превращением неидеальной и непривлекательной Рады в эрзац-Думу?