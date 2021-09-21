Наибольшую поддержку избирателей получила правящая партия "Единая Россия". В Госдуму войдут более 300 членов политсилы.
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Результаты выборов в России
- "Единая Россия" – 49,82% голосов избирателей;
- Коммунистическая партия – 18,93%;
- Либерально-демократическая партия – 7,55%;
- "Справедливая Россия – За правду" – 7,46%;
- "Новые люди" – 5,32%.
Так, по одномандатному округу "Единая Россия" получила 198 мест в Госдуме, КПРФ – 9, "Справедливая Россия – За правду" – 8, ЛДПР – 2, "Родина", "Партия роста" и "Гражданская платформа" – по 1 месту. Кроме того, в парламент попали 5 самовыдвиженцев.
Вполне ожидаемо партия Владимира Путина получила конституционное большинство, которое необходимо для одобрения законопроектов.
Что известно о голосовании в Госдуму
- Коммунисты заявили, что не признают результаты выборов. Мол, электронное голосование сфальсифицировали. Вечером 20 сентября представители партии и ее сторонники устроили митинг в Москве.
- Чтобы охватить большее количество людей, Россия привлекла к выборам жителей временно оккупированных территорий. Для этого их принудительно паспортизировали.
- В США заявили, что не будут признавать результаты незаконного голосования, ведь поддерживают территориальную целостность Украины.
- В то же время Служба безопасности Украины открыла уголовное дело против России.