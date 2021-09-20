Митинг состоялся на Пушкинской площади и позиционировался как "народное обсуждение итогов выборов".

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Перед проведением митинга председатель московского отделения партии Валерий Рашкин написал в фейсбуке, что не согласен с результатами выборов из-за фальсификаций. Поддержать российских коммунистов пришли примерно 200 человек.

Валерий Рашкин заявил, что коммунисты не признают результаты голосования. Депутаты от КПРФ намерены проводить встречи с избирателями, пока итоги выборов не отменят.

На митинге выступили против политических репрессий

Кроме коммунистов, на митинге выступила кандидат от "Яблока" Марина Литвинович. Она заявила, что ФСБ "исправила результаты электронного голосования", а КПРФ назвала партией, которая благодаря "Умному голосованию" получила новых сторонников. Закончила свое выступление Литвинович скандированием: "Свободу Алексею Навальному!"

Выступление Литвинович во время митинга: смотрите видео

В завершение митинга Валерий Рашкин объявил, когда состоится следующая встреча с избирателями, и люди начали расходиться.

Не обошлось без задержаний

Российские правоохранители задержали одну участницу митинга, но вскоре ее отпустили. По словам активистки, ее задержали за скандирование фамилии главного оппозиционера Владимира Путина Алексея Навального.

Как прошел митинг представителей КПРФ / Фото из твиттера "Новая Газета"

Что известно о фальсификациях на выборах в России

Источник: Meduza

Оппозиционные кандидаты в депутаты Госдумы, баллотировавшиеся по одномандатным округам в Москве, по официальным данным, не смогли победить на прошедших выборах в российский парламент. Несмотря на очевидное преимущество, большинство оппозиционных кандидатов остались аутсайдерами после подсчета 100% голосов.

Политик Алексей Навальный заявил, что, по данным с избирательных участков, "в Москве кандидаты" Умного голосования "победили в 11 округах из 15, а в Питере – в 7 из 8".