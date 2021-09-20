Мітинг відбувся на Пушкінській площі та позиціонувався як "народне обговорення підсумків виборів".

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Перед проведенням мітингу голова московського відділення партії Валерій Рашкин написав у фейсбуці, що не згоден з результатами виборів через фальсифікації. Підтримати російських комуністів прийшли приблизно 200 осіб.

Валерій Рашкин заявив, що комуністи не визнають результати голосування. Депутати від КПРФ мають намір проводити зустрічі з виборцями, поки підсумки виборів не скасують.

На мітингу виступили проти політичних репресій

Крім комуністів, на мітингу виступила кандидатка від "Яблука" Марина Литвинович. Вона заявила, що ФСБ "виправила результати електронного голосування", а КПРФ назвала оновилася партією, яка завдяки "Розумному голосуванню" отримала нових прихильників. Закінчила свій виступ Литвинович скандуванням: "Свободу Олексію Навальному!"

Виступ Литвинович під час мітингу: дивіться відео

На завершення мітингу Валерій Рашкин оголосив, коли відбудеться наступна зустріч з виборцями і люди почали розходитися.

Не минулося без затримань

Російські правоохоронці затримали одну учасницю мітингу, але незабаром її відпустили. За словами активістки, її затримали за скандування прізвище головного опозиціонера Володимира Путіна Олексія Навального.

Як минув мітинг представників КПРФ / Фото з твітеру "Новая Газета"

Що відомо про фальсифікації на виборах у Росії

Джерело: Meduza

Опозиційні кандидати в депутати Держдуми, які балотувалися по одномандатних округах в Москві, за офіційними даними, не змогли перемогти на минулих виборах до російського парламенту. Попри очевидну перевагу, більшість опозиційних кандидатів залишилися аутсайдерами після підрахунку 100% голосів.

Політик Олексій Навальний заявив, що, за даними з виборчих дільниць, "в Москві кандидати" Розумного голосування "перемогли в 11 округах з 15, а в Пітері – в 7 з 8".