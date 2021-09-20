Стано наголосив, що ЄС вірить у важливість вільних і чесних виборів. Водночас вибори до Держдуми відбувалися в атмосфері залякування та без визнаних міжнародних спостерігачів.
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За словами речника, надійні джерела повідомили про низку порушень під час голосування.
Зокрема, робили усе можливе, щоб змусити мовчати будь-які критичні голоси. Великий тиск чинили на опозицію, громадянське суспільство активістів та правозахисників.
Результати російських виборів у Криму не визнають.
Тому що Крим – це Україна. Ми також стурбовані тим, що мешканцям непідконтрольних Києву українських територій на Донбасі видавали російські паспорти, щоб вони голосували на цих виборах,
– наголосив Стано.
Кремль заявив про "міжнародних спостерігачів" у Криму
- Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про начебто "міжнародних спостерігачів", які прибули у Крим на вибори до Держдуми.
- Водночас у МЗС України розповіли: Москва видає бажане за дійсне. Зокрема, називає кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами"
- Іноземні уряди вже заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України.
- У МЗС України наголосили: "розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їхню приватну ініціативу". І це аж ніяк не легітимізує незаконний виборчий процес.