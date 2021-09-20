Стано подчеркнул, что ЕС верит в важность свободных и честных выборов. В то же время выборы в Госдуму проходили в атмосфере запугивания и без признанных международных наблюдателей.

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По словам спикера, надежные источники сообщили о ряде нарушений во время голосования.

В частности, делали все возможное, чтобы заставить молчать любые критические голоса. Большое давление оказывали на оппозицию, гражданское общество активистов и правозащитников.

Результаты российских выборов в Крыму не признают.

Потому что Крым – это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий на Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах,

– подчеркнул Стано.

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