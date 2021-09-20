В украинском зарубежном ведомстве отреагировали на заявления Москвы о якобы "международных наблюдателях", которых они привлекли к избирательному процессу в оккупированном Крыму.

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Комментарий МИД на заявления России

В министерстве подчеркнули, что Москва выдает желаемое за действительное, называя нескольких маргинальных политиков "международными наблюдателями" на выборах в Крыму.

Ведь иностранные правительства четко заявили, что не будут признавать итогов российского голосования на временно оккупированных территориях Украины. Более того, по информации МИД, партнеры Украины предостерегали своих политиков от посещения Крыма.

Никаких оснований у ведомства ставить под сомнение консолидированную международную позицию по Крыму нет.

Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя,

– объяснили там.

МИД подытожило, что эта поездка никоим образом не легитимизирует незаконный избирательный процесс.

Заявления Кремля о "международных наблюдателях" в Крыму

Ранее в российские СМИ сообщили, что в Крым как "международные наблюдатели" на выборах в Госдуму России прибыли несколько известных европейских политиков:

экс-депутат парламента Франции Мишель Вуазен,

депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер,

секретарь экономического и социального совета Сербии Душан Петрович.

Важно! На днях Совет по нацбезопасности на обороне принял решение о введении санкций против участников избирательного процесса России на оккупированных территориях Украины. Речь идет о членах комиссий, кандидатах и наблюдателях.