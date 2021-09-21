Найбільшу "підтримку" виборців здобула провладна партія "Єдина Росія". У Держдуму увійдуть понад 300 членів політсили.
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Результати виборів у Росії
- "Єдина Росія" – 49,82% голосів виборців;
- Комуністична партія – 18,93%;
- Ліберально-демократична партія – 7,55%;
- "Справедлива Росія – За правду" – 7,46%;
- "Нові люди" – 5,32%.
Так, по одномандатному округу "Єдина Росія" отримала 198 місць у Держдумі, КПРФ – 9, "Справедлива Росія – За правду" – 8, ЛДПР – 2, "Родіна", "Партія росту" та "Громадянська платформа" – по 1 місцю. Крім того, у парламент потрапили 5 самовисуванців.
Цілком очікувано партія Володимира Путіна здобула конституційну більшість, яка необхідна для схвалення законопроєктів.
Що відомо про голосування у Держдуму
- Комуністи заявили, що не визнають результати виборів. Мовляв, електронне голосування сфальсифікували. Ввечері 20 вересня представники партії та її прихильники влаштували мітинг у Москві.
- Аби охопити більшу кількість людей, Росія залучила до виборів мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього їх примусово паспортизували.
- У США заявили, що не визнаватимуть результати незаконного голосування, адже підтримують територіальну цілісність України.
- Водночас Служба безпеки України відкрила кримінальну справу проти Росії.