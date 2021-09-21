Найбільшу "підтримку" виборців здобула провладна партія "Єдина Росія". У Держдуму увійдуть понад 300 членів політсили.

Цікаво Голосування на пеньках і кінь у пальті: як у Росії минули вибори до Держдуми

Результати виборів у Росії

"Єдина Росія" – 49,82% голосів виборців;

Комуністична партія – 18,93%;

Ліберально-демократична партія – 7,55%;

"Справедлива Росія – За правду" – 7,46%;

"Нові люди" – 5,32%.

Так, по одномандатному округу "Єдина Росія" отримала 198 місць у Держдумі, КПРФ – 9, "Справедлива Росія – За правду" – 8, ЛДПР – 2, "Родіна", "Партія росту" та "Громадянська платформа" – по 1 місцю. Крім того, у парламент потрапили 5 самовисуванців.

Цілком очікувано партія Володимира Путіна здобула конституційну більшість, яка необхідна для схвалення законопроєктів.

Що відомо про голосування у Держдуму