Їх організували на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили правоохоронні органи.

Зверніть увагу "Підтверджуємо підтримку цілісності України": США не визнають "вибори" в Держдуму Росії

Слідчі продовжують документувати осіб, які взяли участь у "виборах", порушили законодавство України і допомогли державі-окупанту. Мовиться:

  • про офіційних представників Росії;
  • про українців.

Що загрожує особам

Також Рада нацбезпеки й оборони отримала матеріали щодо запровадження санкцій проти організаторів і учасників псевдоголосування:

  • 33 кандидатів у депутати Держдуми;
  • 54 членів територіальних виборчих комісій.

Коротко про вибори в Росії

  • Лідером "виборів" у Держдуму стала партія "Єдина Росія". Її показник – 49% голосів.
  • Україна вирішила вимагати розширення санкцій проти держави-агресорки через "вибори" на тимчасово окупованих територіях.
  • Не визнати голосування закликав і Європарламент.

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