Их организовали на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Обратите внимание "Подтверждаем поддержку целостности Украины": США не признают "выборы" в Госдуму России
Следователи продолжают документировать лиц, принявших участие в "выборах", которые нарушили законодательство Украины и помогли государству-окупанту. Говорится:
- об официальных представителях России;
- об украинцах.
Что грозит лицам
Также Совет нацбезопасности и обороны получил материалы о введении санкций против организаторов и участников псевдоголосования:
- 33 кандидата в депутаты Госдумы;
- 54 члена территориальных избирательных комиссий.
Коротко о выборах в России
- Лидером "выборов" в Госдуму стала партия "Единая Россия". Ее показатель – 49% голосов.
- Украина решила требовать расширения санкций против государства-агрессора из-за "выборов" на временно оккупированных территориях.
- Не признать голосование призвал и Европарламент.
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