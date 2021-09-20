Их организовали на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Обратите внимание "Подтверждаем поддержку целостности Украины": США не признают "выборы" в Госдуму России

Следователи продолжают документировать лиц, принявших участие в "выборах", которые нарушили законодательство Украины и помогли государству-окупанту. Говорится:

об официальных представителях России;

об украинцах.

Что грозит лицам

Также Совет нацбезопасности и обороны получил материалы о введении санкций против организаторов и участников псевдоголосования:

33 кандидата в депутаты Госдумы;

54 члена территориальных избирательных комиссий.

Отметим! Им грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Коротко о выборах в России

Лидером "выборов" в Госдуму стала партия "Единая Россия". Ее показатель – 49% голосов.

Украина решила требовать расширения санкций против государства-агрессора из-за "выборов" на временно оккупированных территориях.

Не признать голосование призвал и Европарламент.

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