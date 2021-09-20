Однак реалізовували розподіл голосів з Москви на місцях, як завжди, незграбно. Політтехнолог Гліб Павловський назвав вибори у Росії карнавалом, який вона влаштувала для народу.

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Домальовували голоси путінській "Єдиній Росії" не лише за допомогою заздалегідь готових бюлетенів. Застосовували всім добре відомі виборчі каруселі, вкиди бюлетенів, випровадження нелояльних спостерігачів під час підрахунку голосів.

Росіяни створили незвичні виборчі дільниці

Не обійшлося у Росії й без дивних виборчих дільниць. Під місця для голосування обладнали пеньки, лавки під деревом, човен на березі. Голосували навіть у наметах та маршрутках.

Через абсурдність голосування частина громадян поставилася до виборів як до приколу. На дільницях можна було побачити аквалангіста у ластах, капітана Джека, Дональда Трампа і навіть коня в пальті.



Виборча дільниця у Росії / Скриншот з відео 24 каналу

Скільки українців проголосували на російських виборах

Було б смішно, аби не було так сумно, оскільки допомогли "Єдиній Росії" забезпечити собі парламентську більшість ще й жителі окупованих територій України, які отримали російські паспорти. Їх безплатно вивозили на автобусах до Ростовської області. Ще й і пайки давали.

Крім того, жителі окупованих Росією територій могли проголосувати онлайн. За даними російської ЦВК, у голосуванні взяли участь до 150 тисяч жителів. До того ж частина виборців з України отримали паспорти в день голосування.

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Звісно, що вибір організовано вивезених на вибори до Росії мешканців ОРДЛО був очевидним.

"Це "Єдина Росія", це нам ближче. Всі пункти їхньої програми нам підходять, тому дякуємо їм. Ми тільки за них проголосували", – сказала мешканка Сніжного Тетяна.

Як відреагували в Україні та Європі

Українське Міністерство закордонних справ висловило протест з огляду на незаконне голосування в окупованому Криму та Донецькій і Луганській областях. Київ закликав Захід не визнавати вибори до Держдуми через порушення міжнародного права.

У Єврокомісії розкритикували російський плебісцит. В Брюсселі заявили, що голосування відбувалося в атмосфері залякування критиків і незалежних голосів. Євросоюз не визнає голосування у Криму.

У Бундестазі російський плебісцит взагалі назвали фарсом, але цей фарс потрібний Кремлю. Для Путіна вибори – це спосіб легітимізувати не популярну в народі "Єдину Росію" і ще 5 років мати ручний парламент.

По-перше, ці вибори – це репетиція президентських виборів 2024 року. По-друге, ця Дума, можливо, повинна зіграти роль у транзиті влади. Очевидно, що це один з елементів стабільності системи,

– зазначив політолог Костянтин Калачов.

"Звісно, що влада не хоче, щоб з'явилися порушники спокою, тому що на трибуні Держдуми навіть один депутат може зробити більше, ніж тисяча опозиціонерів на вулиці", – додав він.

Чому комуністи отримали підтримку

Проте розрахунки Кремля не зовсім виправдалися. Запропоноване штабом Олексія Навального "Умное голосование", яке режим всіляко намагався прибрати з російського сегмента інтернету, допомогло російським комуністам покращити свої результати на 7% у порівнянні з голосуванням 2016 року. Їх підтримали 20% росіян.

Це важко назвати реальною підтримкою їхньої політичної програми. Радше протестним голосуванням, щоб завадити кандидатам від "Єдиної Росії" потрапити до Держдуми. Комуністи ніколи не були реальною опозицією путінській більшості та збільшення комуністичної фракції в російському парламенті не призведе до значної зміни режиму.

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"Так, ця технологія ефективна. Можливо, вона спрацювала. Проте вона не має ніякого стосунку до того, що буде в країні після виборів. Вона не допоможе вилізти з депресивної ями", – сказав політолог Андрій Колесніков.

Наступні 5 років росіяни спостерігатимуть в Держдумі ту саму картину, що і в попередні роки – кволі дебати КПРФ і ЛДПР і одностайне голосування "Єдиної Росії" за закони Путіна.

Вибори до російської Держдуми: коротко