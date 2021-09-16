Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що коли Європа не визнає виборів, то сформований так званий парламент дійсно втратить вагу.

До теми Небезпечний сигнал, – Фейгін розповів, чому Європа може не визнати вибори у Росії

"Він й так не був дуже вагомим, але це вплине на ставлення до нього всередині самої країни й з боку виконавчої влади. Тепер він може перетворитися на якусь суспільну ініціативу й не більше. Це якийсь лотерейний клуб чи щось на кшталт", – сказав Фейгін.

Фейгін: З Ради Європи Росію давно вже мали вигнати

За словами правозахисника, відмова Європи визнавати результат виборів мало що змінить. Проте він вважає, що швидше всього, їх таки не визнають.

"Річ у тому, що якщо говоримо про Євросоюз, то це одне ставлення, а є ще Рада Європи, в якій є Росія. Тут відкрите питання. Річ у тому, що з Ради Європи Росію давно вже мали вигнати", – наголосив Фейгін.

Читайте також Листи з погрозами та нова стратегія Путіна: у Росії стартують парламентські вибори

Він пригадав, що Росії вже припиняли повноваження у 2019 році. Це сталося через війну з Україною.

"Отут відчиняються деякі двері в пекло, портал в пекло, як кажуть в інтернеті. Я б не відкидав, що на рівні Ради Європи, на рівні представництва в Парламентській асамблеї цілком може бути так, що Росія втратить представництво", – додав Фейгін.

Зверніть увагу! Вибори в Росії відбудуться з 17 по 19 вересня.

Марк Фейгін про вибори у Росії: Дивіться відео