Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, є формальні причини для такого рішення – голосування в Криму, роздавання російських паспортів для мешканців окупованих територій.

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"Показником є те, що ОБСЄ, яка традиційно брала участь в моніторингу, в спостереженні за виборами, тепер участі не візьме. Це може бути для Москви небезпечним сигналом", – сказав Фейгін.

Якими можуть бути результати виборів

Правозахисник зазначив, що ніяких сюрпризів та несподіваних результатів не буде. Вибори починаються 17 вересня. Вони також триватимуть 18 та 19 вересня.

Влада може намалювати собі 150 місць. Це не обов'язково члени "Єдиної Росії". Є самовисуванці, які працюють від імені влади й навіть деякі інші парламентські партії як ЛДПР, "Справедлива Росія" можуть перейти в "Єдину Росію",

– розповів Фейгін.

Він наголосив, що навіть коли до Держдуми потрапить кілька опозиціонерів, то це не нічого змінить.

Марк Фейгін про вибори до Держдуми: дивіться відео

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