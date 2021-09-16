Путін закликав людей прийти на виборчі дільниці або проголосувати дистанційно. Російський президент заявив, що найвищий сенс виборів – це, перш за все, вияв волі російського народу як головного джерела влади.
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Прошу вас взяти участь у прийдешньому голосуванні,
– заявив Путін.
Росіяни не хочуть голосувати
- За даними Всеросійського центру громадської думки, голосувати під час виборів збираються менше 25% населення Росії. Це найменший показник за 17 років.
- Своє небажання голосувати люди пояснюють зайнятістю; думкою, що політикою повинні займатися тільки професіонали та довірою президенту. Окрім того, деякі люди впевнені: їхня участь у політиці нічого не змінить.
- Тим часом Росія проводить масову примусову паспортизацію на території окупованого Донбасу. Бойовики змушують людей брати участь у виборах.
- Україна звернеться до світової спільноти, щоб країни не визнали цих виборів.