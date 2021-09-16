Путін закликав людей прийти на виборчі дільниці або проголосувати дистанційно. Російський президент заявив, що найвищий сенс виборів – це, перш за все, вияв волі російського народу як головного джерела влади.

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Прошу вас взяти участь у прийдешньому голосуванні,

– заявив Путін.

Росіяни не хочуть голосувати