Членкиня української делегації у Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів повідомила: окупанти тиснуть на студентів та держслужбовців. Люди голосуватимуть не через власне бажання, а тому, що це стане для них способом вижити.
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Водночас якщо це станеться, Росія більше не зможе заявляти, що її начебто нема на Донбасі.
Росія не зможе більше сказати ні в мінських переговорах, ні на міжнародних майданчиках або будь-яких інституціях, що "нас там немає",
– наголосила Іванова.
Політикиня також зауважила, що Україна звернеться до міжнародної спільноти, щоб інші держави також не визнали цих виборів.
Окупанти проводять "тренувальні вибори"
- Тим часом бойовики проводять на окупованих територіях так звані "тренувальні вибори". Вони змушують місцевих найманців реєструватись та навіть їхати на дільницю.
- Відповідні тренування відбуваються і на Донеччині, і на Луганщині.
- Окрім того, окупанти проводять спеціальні службові наради та наказують бойовикам здійснювати жорсткий контроль.
Україна звернеться до світу
- Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти через підготовку виборів на окупованому Донбасі та у Криму. "За" віддали свої голоси 318 народних обранців.
- Адресатами звернення стануть міжнародні організації, уряди, а також – парламенти інших країн