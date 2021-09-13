Членкиня української делегації у Тристоронній контактній групі Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів повідомила: окупанти тиснуть на студентів та держслужбовців. Люди голосуватимуть не через власне бажання, а тому, що це стане для них способом вижити.

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Водночас якщо це станеться, Росія більше не зможе заявляти, що її начебто нема на Донбасі.

Росія не зможе більше сказати ні в мінських переговорах, ні на міжнародних майданчиках або будь-яких інституціях, що "нас там немає",
– наголосила Іванова.

Політикиня також зауважила, що Україна звернеться до міжнародної спільноти, щоб інші держави також не визнали цих виборів.

Окупанти проводять "тренувальні вибори"

  • Тим часом бойовики проводять на окупованих територіях так звані "тренувальні вибори". Вони змушують місцевих найманців реєструватись та навіть їхати на дільницю.
  • Відповідні тренування відбуваються і на Донеччині, і на Луганщині.
  • Окрім того, окупанти проводять спеціальні службові наради та наказують бойовикам здійснювати жорсткий контроль.

Україна звернеться до світу

  • Верховна Рада проголосувала за звернення до світової спільноти через підготовку виборів на окупованому Донбасі та у Криму. "За" віддали свої голоси 318 народних обранців.
  • Адресатами звернення стануть міжнародні організації, уряди, а також – парламенти інших країн