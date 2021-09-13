Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире одного из украинских телеканалов сообщила: оккупанты давят на студентов и госслужащих. Люди будут голосовать не из-за собственного желания, а потому, что это станет для них способом выжить.
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В то же время если это произойдет, Россия больше не сможет заявлять, что ее вроде бы нет на Донбассе.
Россия не сможет больше сказать ни в минских переговорах, ни на международных площадках или любых институтах, что "нас там нет",
– подчеркнула Иванова.
Политик также отметила, что Украина обратится к международному сообществу, чтобы другие государства не признали этих выборов.
Оккупанты проводят "тренировочные выборы"
- Тем временем боевики проводят на оккупированных территориях так называемые "тренировочные выборы". Они заставляют местных наемников регистрироваться и даже ехать на участок.
- Такие тренировки проходят и в Донецкой, и в Луганской областях.
- Кроме того, оккупанты проводят специальные служебные совещания и приказывают боевикам осуществлять жесткий контроль.
Украина обратится к миру
- Верховная Рада проголосовала за обращение к мировому сообществу из-за подготовки выборов на оккупированном Донбассе и в Крыму. "За" отдали свои голоса 318 народных избранников.
- Адресатами обращения станут международные организации, правительства, а также парламенты других стран