Россия не сторона конфликта, – Песков

Требование украинской стороны обсуждать Крым делает невозможным проведение встречи. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Читайте также "Родственники-украинцы" начинают ненавидеть Россию, у Путина отличились циничным заявлением

Естественно, обсуждение Крыма невозможно. Поэтому такая формулировка фактически ставит под сомнение вообще гипотетическую возможность проведения такой встречи,

– заявил пресс-секретарь российского президента.

Не планирует Путин говорить и о Донбассе. Песков в традиционной многолетней манере заявил, что "нас там нет", поэтому о мире говорить не будут.

Что известно о вероятной встрече президентов