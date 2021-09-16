Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, есть формальные причины для такого решения – голосование в Крыму, раздача российских паспортов для жителей оккупированных территорий.

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"Показателем является то, что ОБСЕ, которая традиционно принимала участие в мониторинге, в наблюдении за выборами, теперь участия не примет. Это может быть для Москвы опасным сигналом", – сказал Фейгин.

Какими могут быть результаты выборов

Правозащитник отметил, что никаких сюрпризов и неожиданных результатов не будет. Выборы начинаются 17 сентября. Они также будут продолжаться 18 и 19 сентября.

Власть может нарисовать себе 150 мест. Это не обязательно члены "Единой России". Есть самовыдвиженцы, которые работают от власти и даже некоторые другие парламентские партии как ЛДПР, "Справедливая Россия" могут перейти в "Единую Россию",

– рассказал Фейгин.

Он отметил, что даже когда в Госдуму попадет несколько оппозиционеров, то это не ничего изменит.

Марк Фейгин о выборах в Госдуму: смотрите видео

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