США

Джерждеп США повідомив, що вибори у Росії відбулися за умов, які не сприяли чесному та вільному голосуванню. Зокрема, Штати обурені законами про "екстремістські організації", "іноземних агентів" та "небажані організації".

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Ми не визнаємо проведення виборів до російської Думи на суверенній українській території та підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України,

– наголосили у Джерждепі.

Також у США виокремили такі порушення під час виборів:

маргіналізацію незалежних політичних діячів;

перешкоди для спостерігачів ОБСЄ.

Дерджеп закликав Росію:

виконувати міжнародні зобов'язання;

а також – поважати права й основні свободи людини;

припинити тиск на суспільство, опозицію та незалежні ЗМІ.

Туреччина

У МЗС Туреччини наголосили, що підтримують територіальну цілісність України та не визнають анексію Криму. Саме тому результати голосування на території півострова не мають для Туреччини юридичної сили.

Велика Британія

У заяві МЗС Великої Британії наголосили, що російські вибори – "серйозний крок назад для демократичних свобод". Дії Росії суперечать її міжнародним зобов'язанням.

Дипломати наголосили, що Велика Британія засуджує вибори у Криму.

"Анексія півострова Росією у березні 2014 року була незаконною та нелегітимною. Такою вона залишається й донині", – мовиться у повідомленні.

Польща

У МЗС Польщі вибори до Держдуми на території Криму назвали незаконними. Окрім того, польська сторона засудила незаконну паспортизацію жителів окупованих територій України.

Польща ще раз наголосила на своїй підтримці територіальної цілісності України.

Румунія

У МЗС Румунії повідомили, що країна не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя.

Також у відомстві наголосили: Росія відкрила виборчі дільниці у Придністровському регіоні Молдови. Це відбулося попри чітку протилежну позицію конституційної влади Кишинева.

Такі дії Росії суперечать суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Франція

Французькі дипломати повідомили, що країна не визнає ні законність організації, ні результати російських виборів на території окупованого півострова. Франція також вкотре засудила анексію Криму.

Зауважте! Російські вибори у Криму також не визнає Євросоюз. Речник Єврокомісії Петер Стано наголосив: Крим – це Україна.

У Росії підрахували 100% голосів

Росія станом на 21 вересня опрацювала 100% протоколів на виборах у Держдуму. За офіційними даними, найбільше голосів "отримала" провладна партія "Єдина Росія". У Держдумі її представлятимуть 300 членів політсили.

Загалом у нижню палату парламенту пройшли 5 політичних партій: