Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 14 октября. Это как раз накануне нового заседания СНБО.

Кстати СНБО соберется на новое заседание 15 октября

Стефанчук в составе СНБО

Вместо Дмитрия Разумкова президент ввел в состав Совета нацбезопасности нового главу Верховной Рады Руслана Стефанчука. В указе в скобках указано, что сделано это по согласию. Указ Зеленского вступает в силу со дня подписания, поэтому на заседании 15 октября уже не будет Дмитрия Разумкова.

Напомним. Дмитрий Разумков был единственным членом СНБО, кто 2 февраля не поддержал блокирование медведчуковских телеканалов. Это вызвало дискуссии и непонимание его позиции в политическом пространстве.

Отстранение Разумкова: главное