Соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 14 октября. Это как раз накануне нового заседания СНБО.
Кстати СНБО соберется на новое заседание 15 октября
Стефанчук в составе СНБО
Вместо Дмитрия Разумкова президент ввел в состав Совета нацбезопасности нового главу Верховной Рады Руслана Стефанчука. В указе в скобках указано, что сделано это по согласию. Указ Зеленского вступает в силу со дня подписания, поэтому на заседании 15 октября уже не будет Дмитрия Разумкова.
Отстранение Разумкова: главное
- На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с поста главы Рады. В "Слуге народа" заявили, что он отступил от общих принципов и больше не является членом команды.
- Конфронтация со "слугами" началась с неподдержки санкций против Козака и антиолигархического законопроекта.
- Сам Разумков заявил, что его принципы не поменялись и призвал всех оставаться людьми.
- Впоследствии на ток-шоу Разумков отметил, что его отставка состоялась с нарушением регламента.
- Новым главой Верховной Рады вместо Разумкова стал Руслан Стефанчук.